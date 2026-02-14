Tensione nello spogliatoio tra Raffaele e Faggiano - Le Cronache Salernitana
Salernitana, su Raffaele decide Iervolino. Spunta Bisoli
Gasparri, rinnovamento in atto ma serve anche esperienza
Manfredi, Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti
el dopo gara gli animi si sono accesi, con un confronto diretto e dai toni tesi tra direttore  sportivo e allenatore, segnale evidente di un momento delicato.

La prestazione della squadra, al di sotto delle aspettative, ha alimentato malumori e interrogativi sulla gestione tecnica e sulle scelte maturate nelle ultime settimane.

Negli spogliatoi il dialogo si è trasformato rapidamente in discussione, specchio di una pressione crescente attorno al gruppo e di una classifica che non concede più margini.

