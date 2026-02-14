Tensione nello spogliatoio tra Raffaele e Faggiano

el dopo gara gli animi si sono accesi, con un confronto diretto e dai toni tesi tra direttore sportivo e allenatore, segnale evidente di un momento delicato.

La prestazione della squadra, al di sotto delle aspettative, ha alimentato malumori e interrogativi sulla gestione tecnica e sulle scelte maturate nelle ultime settimane.

Negli spogliatoi il dialogo si è trasformato rapidamente in discussione, specchio di una pressione crescente attorno al gruppo e di una classifica che non concede più margini.