Salernitana, striscione del Direttivo Ultras al Vestuti

«Il tempo della pace è finito». È il messaggio dello striscione firmato dal Direttivo Ultras, comparso questa sera davanti allo stadio Vestuti, in piazza Casalbore a Salerno. Una nuova protesta che si aggiunge a quella della sera precedente al Mary Rosy, dopo la sconfitta della Salernitana e nel clima di crescente insoddisfazione per i risultati e il futuro del club.

La presa di posizione del Direttivo, che riunisce UMS e Costiera al Seguito, segna un cambio di tono rispetto al documento diffuso il 23 ottobre. In quell’occasione, mentre una parte della tifoseria chiedeva le dimissioni di Serse Cosmi, il gruppo aveva preso le distanze dalle contestazioni legate ai risultati, richiamando la competenza di proprietà e dirigenza sulle scelte tecniche e societarie.

Pur riconoscendo un rendimento inferiore alle aspettative, il Direttivo aveva invitato le diverse componenti a rispettare i propri ruoli e a concentrarsi sull’obiettivo comune. Nel comunicato erano state rivolte critiche anche a una parte dell’informazione locale, accusata di alimentare tensioni e divisioni.

Lo striscione esposto al Vestuti esprime ora una protesta più netta, in un momento in cui il malcontento coinvolge diverse componenti del tifo organizzato. Il messaggio arriva infatti dopo quello apparso al centro sportivo granata, firmato dalla Curva Sud Siberiano e da alcuni gruppi organizzati.