Omicidio Anna Borsa, confermato l’ergastolo per Alfredo Erra

Ergastolo confermato anche in Appello per Alfredo Erra, accusato dell’omicidio della sua ex compagna, Anna Borsa. La Corte ha respinto le richieste della difesa, confermando integralmente la condanna di primo grado. I giudici non hanno riconosciuto né le attenuanti generiche né l’esclusione della premeditazione. Rigettata anche la linea difensiva fondata sul presunto vizio di mente dell’imputato. Secondo la Corte, infatti, Alfredo Erra era pienamente capace di intendere e di volere al momento del delitto.

Non determinante, quindi, l’esito della perizia psichiatrica che aveva evidenziato un disturbo della personalità, ritenuto però non così grave da compromettere la capacità dell’imputato.