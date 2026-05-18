Omicidio Anna Borsa, confermato l’ergastolo per Alfredo Erra - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Pollena Trocchia, 48enne confessa il duplice omicidio
Fonderie Pisano: Consiglio di Stato conferma la chiusura
Salernitana, solo 550 biglietti per Ravenna
Omicidio Anna Borsa, confermato l’ergastolo per Alfredo Erra
Ultimora

Omicidio Anna Borsa, confermato l’ergastolo per Alfredo Erra

  • Maggio 18, 2026
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Omicidio Anna Borsa, confermato l’ergastolo per Alfredo Erra

Ergastolo confermato anche in Appello per Alfredo Erra, accusato dell’omicidio della sua ex compagna, Anna Borsa. La Corte ha respinto le richieste della difesa, confermando integralmente la condanna di primo grado. I giudici non hanno riconosciuto né le attenuanti generiche né l’esclusione della premeditazione. Rigettata anche la linea difensiva fondata sul presunto vizio di mente dell’imputato. Secondo la Corte, infatti, Alfredo Erra era pienamente capace di intendere e di volere al momento del delitto.

 

Non determinante, quindi, l’esito della perizia psichiatrica che aveva evidenziato un disturbo della personalità, ritenuto però non così grave da compromettere la capacità dell’imputato.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013