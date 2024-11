Salernitana, si presenta Colantuono

Per mister Colantuono si tratta della quarta esperienza sulla panchina granata dopo quelle delle stagioni 2018/19, 2021/22 e 2023/24 per un totale di 66 panchine. Il tecnico ha già lavorato in carriera con il direttore sportivo Gianluca Petrachi: è accaduto al Torino nella seconda parte della stagione 2009/10, culminata col raggiungimento della finale playoff in seconda serie. Colantuono vanta 241 panchine in cadetteria – tra stagione regolare e playoff – e tre promozioni sul campo in massima divisione, due con l’Atalanta e una col Perugia.

L’allenatore sarà presentato martedì mattina alle 12:00 presso la sala stampa dello stadio Arechi. In conferenza stampa assieme a lui interverrà anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. L’ingresso è riservato ai soli giornalisti ed è previsto dal varco 2. Non sarà possibile trasmettere la conferenza stampa in diretta audio-video. La produzione audio-video sarà realizzata dalla Salernitana e non sarà consentita la ripresa con ulteriori telecamere.