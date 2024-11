Consiglio regionale respinge la sfiducia a De Luca

Il Consiglio regionale della Campania ha respinto una mozione di sfiducia presentata dal centrodestra con 35 voti contrari e 15 a favore. La mozione è stata ritirata da Gennaro Cinque, inizialmente firmata da molti membri del centrodestra. Il capogruppo della Lega ha sottolineato il malgoverno del Presidente De Luca, mentre il capogruppo di “De Luca Presidente” ha criticato la mozione per essere sospesa tra il nulla e il niente. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’inconsistenza dell’iniziativa, sottolineando la questione del terzo mandato. Il M5S ha definito la mozione come un “inciucio” per commentare i problemi interni al Pd. Alcuni membri del Consiglio hanno sostenuto la necessità di una discontinuità politica, mentre altri hanno difeso l’operato del Presidente De Luca. Altri ancora hanno esortato il Presidente De Luca a candidarsi o a sciogliere anticipatamente il Consiglio. La mozione è stata criticata per non aver affrontato le tematiche che stanno a cuore ai cittadini, e per essere considerata “superata” dopo l’approvazione della legge sul terzo mandato. Alcuni membri hanno sottolineato le questioni di povertà e ambiente come temi importanti da affrontare. La consigliera del Pd ha sottolineato l’importanza di continuare il lavoro svolto fino ad ora, nonostante la sua astensione sulla legge del terzo mandato sia stata determinata da fattori esterni.