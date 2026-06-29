Matera e Cascone, dura replica a Mastella Jr

Con riferimento alle recenti riflessioni dell’ On. Pellegrino Mastella circa il finanziamento dei progetti per gli impianti sportivi, desidero offrire al dibattito pubblico e al collega consigliere regionale alcuni elementi di oggettiva valutazione. Ciò si rende necessario poiché l’analisi non può limitarsi al solo dato numerico di una singola misura per ipotizzare una presunta disparità a vantaggio della Provincia di Salerno a discapito di un’altra Provincia.In molteplici altre occasioni, infatti, l’assegnazione delle risorse ha premiato territori diversi, senza che nessuno mettesse mai in discussione la correttezza delle operazioni. Simili frammentazioni tra province mettono in discussione le istituzioni in una congiuntura storica in cui la Campania e l’intero Mezzogiorno si trovano a dover contrastare continui tentativi di riduzione di risorse e servizi. In quest’ottica, a un anno dalle prossime scadenze elettorali, le forze della nostra coalizione hanno il dovere istituzionale e politico di convergere verso una proposta programmatica unitaria. Condividere una visione strategica comune è l’unico modo per confermarci credibili e competitivi, forti dell’esperienza di buon governo già maturata nella nostra Regione. La nostra compattezza ci ha visti protagonisti in prima linea nel contrastare con successo il disegno di legge Calderoli . Proseguiamo quindi il nostro lavoro con serenità e senso di responsabilità, nella certezza che solo attraverso la coesione territoriale e politica potremo fare il bene della Campania. Lo scrive Corrado Matera, consigliere regionale del Pd e Presidente della Commissione Bilancio. Avverso le dichiararazioni di Pellegraino Mastella interviene anche Luca Cascone, consigliere regionale di A Testa Alta e Presidente della IV commissione della Regione. «Invito il collega a collaborare perb il bene del territorio, non c’è nessuna volontà di favorire Salerno rispetto a Benevento. In questo caso siasmo difronte ad un bando. Lavoriamo per migliorare tutte le situazione senza bisogno di fare sterili polemiche»