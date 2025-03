Salernitana, salvezza, è mucchio selvaggio

di Marco De Martino

SALERNO – Un campionato spaccato in due. La serie B conferma di essere il torneo più equilibrato con dieci squadre in lotta per la qualificazione ai play off promozione ed altrettante invischiate nella corsa verso la salvezza. La Salernitana, purtroppo, è coinvolta nella seconda ma dopo la vittoria contro il Modena ed i risultati maturati nel week end la situazione dei granata è leggermente migliorata. La zona verde della salvezza diretta è ora delimitata da un terzetto formato da Brescia, Reggiana e Sampdoria, tutte a 31 punti e dunque a +2 da Cerri e compagni. In ballo sono di nuovo finite anche il Cittadella e la Carrarese dopo le pesanti sconfitte interne subite proprio ad opera di altre due squadre in piena lotta, rispettivamente il SudTirol dell’ex granata Fabrizio Castori (netto 5-1 al Tombolato) ed il Frosinone. La Salernitana ha avuto il merito di inguaiare anche il Modena, che però tra le dieci in lotta è la squadra più “tranquilla” dall’alto dei suoi 35 punti. Ora però i granata dovranno provare ad imitare proprio SudTirol e Frosinone, compiendo finalmente un blitz in campo esterno. Sabato prossimo a Bari, che ieri ha strappato un punto preziosissimo sul campo della capolista Sassuolo, bisognerà provarci nonostante la pesante defezione di Dylan Bronn. Il difensore tunisino infatti, dopo l’ammonizione subita sabato scorso, verrà squalificato per un turno essendo diffidato. Al suo posto contro i galletti dovrebbe esserci Ruggeri che ben si è disimpegnato nel finale di gara contro il Modena. A partire da questo pomeriggio, al Mary Rosy, il gruppo comincerà a preparare la gara di sabato prossimo. Stamane alle ore 10 inizierà anche la prevendita dei biglietti che non sarà soggetta a restrizioni come era stato annunciato in un primo momento. I tifosi granata potranno così acquistare i tagliandi per il settore ospiti del San Nicola ma probabilmente anche per gli altri settori dell’impianto pugliese.