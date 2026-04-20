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Salernitana, Rufini rinuncia definitivamente

  • Aprile 20, 2026
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Salernitana, Rufini rinuncia definitivamente

E’ saltata – definitivamente – la trattativa per la cessione della Salernitana da Iervolino a Rufini. Il termine di oggi era ed è soltanto solo una formalità, in quanto dal notaio Occorsio di Roma non ci sarà alcun incontro.

 

La società granata resta, dunque, nella mani dell’imprenditore di Palma Campania. Che, però, non ha cambiato idea, nonostante gli appelli di varie componenti della tifoseria e di tanta gente comune.

La sua volontà resta quella di vendere la Salernitana e a partire dai prossimi giorni saranno vagliate ulteriori proposte per il passaggio delle quote in altre mani.

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