Salernitana, rebus attacco

i Marco De Martino

SALERNO – Meno quattro alla trasferta di Casarano per la Salernitana che, anche ieri mattina, si è allenata al Mary Rosy per preparare al meglio una gara che dovrà rappresentare il trampolino di lancio per la rimonta in classifica, iniziata con il successo in rimonta maturato domenica scorsa all’Arechi ai danni dell’ex capolista Bari. Serse Cosmi sta già valutando le possibili scelte di formazione da opporre ai salentini. Il reparto che sta impegnando maggiormente il tecnico nell’analisi in vista della sfida del Capozza è quello offensivo. Tre attaccanti, La Gumina, D’Ursi e Lescano, si giocano le due maglie disponibili, senza dimenticare che, nelle retrovie, cominciano a sgomitare anche i giovani Bevilacqua e Boncori, finora impiegati con il contagocce. Dopo il gol di domenica scorsa ai danni dei galletti, sono salite le quotazioni di Facundo Lescano. L’argentino, dopo aver giocato da titolare le prime due gare di campionato, è finito in panchina nelle ultime sei giornate e contro il Casarano potrebbe tornare a guidare l’attacco granata. Il maggiore indiziato a fare posto all’ex Avellino è Antonino La Gumina che resta, comunque, il capocannoniere della Salernitana grazie alle quattro reti messe a segno fino a questo momento: una al Foggia all’esordio in maglia granata e tre nella sfida contro la capolista Potenza. L’ex Sampdoria, nelle ultime uscite, è apparso un po’ appannato, anche a causa della mancanza di preparazione atletica, e potrebbe tirare il fiato a Casarano per ricaricare le batterie. Difficile, invece, che in panchina possa finire Eugenio D’Ursi. L’attaccante partenopeo, pur essendo ancora a secco di gol, è sembrato l’unico elemento del reparto offensivo in grado di sacrificarsi per i compagni e di essere determinante anche in fase di rifinitura. Non è stato casuale, infatti, l’assist al bacio fornito a Djamanca per la rete della vittoria contro il Bari. Tre uomini per due maglie: a Casarano chi guiderà l’attacco della Salernitana? A Cosmi la scelta.