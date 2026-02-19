Salernitana, Raffaele recupera Villa

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana ritrova i pezzi. Dopo la battaglia del derby del Lamberti, da cui in tanti sono usciti ammaccati, l’infermeria granata giorno dopo giorno continua a svuotarsi. Dopo Gyabuaa e Molina, rimessisi in sesto già martedì scorso, ieri mister Giuseppe Raffaele ha ritrovato anche Luca Villa. Il mancino, dopo l’attacco influenzale che l’aveva costretto ad un lavoro più blando nei primi due giorni della settimana, ieri si è allenato regolarmente con i compagni e contro il Monopoli sarà regolarmente sulla corsia sinistra del centrocampo granata. Rimane ancora precauzionalmente a parte Ismail Achik, che ha ancora qualche fastidio dovuto alla contrattura muscolare subita nel match casalingo contro il Casarano ma quasi certamente il marocchino sarà abile ed arruolabile per domenica. Lo staff medico della Salernitana infatti sta gestendo l’acciacco del numero 7 granata e, come accaduto contro la Cavese, dovrebbe restituirlo in tempo a Raffaele per la sfida contro il Monopoli. Invece procede più a rilento il recupero di Mirko Antonucci. L’acquisto dell’ultimo minuto dello scorso mercato invernale non ha ancora lavorato con il resto del gruppo perchè non è atleticamente a posto dopo il problema muscolare accusato circa un mese fa quando ancora indossava la casacca del Bari. Il fantasista potrebbe comunque essere convocato ed accomodarsi in panchina domenica prossima con l’obiettivo di essere disponibile per il big match del 1° marzo contro il Catania. Rimangono nella lista degli indisponibili invece Boncori e Inglese, che anche ieri hanno lavorato a parte così come Carriero, che invece si è diviso tra il lettino del fisioterapista e la palestra. Per quanto riguarda la seduta di ieri, Donnarumma e compagni hanno svolto esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad un lavoro sul possesso palla e partitine finali. Questa mattina si torna in campo alle 11, sempre al Mary Rosy. In ottica formazione, mister Raffaele sta valutando il possibile rientro in difesa di Golemic per riportare in mediana Capomaggio. Il centrocampo, dopo l’infortunio di Carriero e le prestazioni disastrose di Tascone, scarseggia di alternative e così l’argentino potrebbe tornare in regia accanto a Gyabuaa.