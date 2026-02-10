Salernitana. Raffaele: illazioni vergognose - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

La Feldi a valanga, torna alla vittoria
Salernitana. Raffaele: illazioni vergognose
Salernitana, tre punti per ricominciare
“Guarda come ci hai ridotto”: ultras granata contestano Iervolino
Salernitana

Salernitana. Raffaele: illazioni vergognose

  • Febbraio 10, 2026
  • 0
  • 202
  • 2 Min Read
Salernitana. Raffaele: illazioni vergognose

Soddisfazione per il risultato, ma anche qualche frecciata ai detrattori. Il tecnico della Salernitana, Raffaele, nel post gara contro il Casarano elogia la squadra dopo il 3-0 dell’Arechi ma non nasconde il fastidio per le critiche ricevute nelle ultime settimane.

 Complimenti ai ragazzi per un’ottima partita in un momento complicato – ha dichiarato –. La risposta è stata ferma e va sottolineata la prova di tutti. Ora testa subito a Cava”. Parole di elogio per Molina, sorpresa nell’undici iniziale: “L’avevo visto bene in questi giorni, in crescita e voglioso. Ha fatto una grande partita, anche se non ha ancora i 90 minuti”.

Raffaele si sofferma anche sugli episodi: “All’inizio della ripresa potevamo raddoppiare. Il rigore concesso e poi revocato al Casarano? Non credo ci fosse nulla. Abbiamo affrontato una squadra di qualità, con giocatori come Chiricò che siamo riusciti ad annullare”.

Poi la stoccata: “Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 punti, non parlerei di crisi. Ho sentito illazioni inutili e vergognose sul mio rapporto con il direttore sportivo e con la squadra, così come giudizi affrettati su Molina”. Il tecnico non chiude alla speranza: “Per me la stagione non è finita, c’è ancora un lumicino. Senza il Benevento davanti ora saremmo a tre punti dal Catania”.

Infine, sulla contestazione: “Nel calcio è normale. Le risposte vanno date dal campo, come oggi. Io darò il massimo fino alla fine”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012