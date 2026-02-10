La Feldi a valanga, torna alla vittoria

Una Feldi Eboli irresistibile travolge il CDM Genova Futsal al Palasele e si prende una vittoria roboante che vale 7-1, dimostrando qualità, determinazione e grande spirito di squadra nel ritorno al campionato dopo la pausa. Una serata di grandi ritorni e di gol a raffica, che conferma la squadra di mister Luciano Antonelli tra le protagoniste della Serie A. La partita si sblocca dopo soli cinque minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Selucio, Ortisi devia la palla in rete, regalando il primo vantaggio alle volpi. La Feldi insiste e Selucio ci prova ancora, ma il portiere ospite Politano dice di no. Non manca l’iniziativa dei portieri: anche Dalcin tenta il gol dalla sua metà campo, segno della serata di grande fiducia per le volpi. A sei minuti dal termine del primo tempo torna al gol con la maglia rossoblù Lucas Braga, che firma il raddoppio con un sinistro preciso, suggellando un rientro in rossoblù da protagonista. Nel finale di frazione, arriva anche il 3-0 firmato da Calderolli su assist perfetto di Lavrendi, chiudendo un primo tempo senza storia ma ricco di spettacolo. Nella ripresa la Feldi non rallenta, anzi accelera: prima ci prova Echavarria, poi dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa le volpi conquistano un calcio di rigore che Venancio trasforma con freddezza, portando il punteggio sul 4-0. Subito dopo, è Felipinho a infilare la rete del 5-0, firmando il pokerissimo della serata. La squadra continua a spingere e a metà secondo tempo Echavarria trova la rete del 6-0, suggellando la supremazia rossoblù. Nella serata dei ritorni non manca anche l’ingresso di Samuele Glielmi tra i pali, con i suoi compagni che trovano subito un altro calcio di rigore: questa volta è Calderolli a trasformare e portare le volpi sul 7-0. Nel finale arriva la rete della bandiera per gli ospiti con Babris. Una serata perfetta per la Feldi Eboli: spettacolo, gol, grande cuore e qualche ritorno importante che dà nuova linfa a una squadra già forte e ben organizzata. Con questa prestazione, le volpi si candidano tra le protagoniste del girone di ritorno e continuano a inseguire gli obiettivi stagionali.