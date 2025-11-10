Salernitana, Raffaele: Campionati non si decidono a novembre - Le Cronache Salernitana
Bicchielli (FI), filiera conserviera salernitana è eccellenza
Salernitana, Raffaele: Campionati non si decidono a novembre
Salernitana, scialbo 0 a 0
Salernitana, l’omaggio della Sud a Ricchetti
  • Novembre 10, 2025
Soddisfatto sostanzialmente per il pari casalingo contro il Crotone il mister della Salernitana Giuseppe Raffaele: Partita tirata, equilibrata, abbiamo cercato di fare la gara. Meglio nella ripresa dove siamo stati più precisi. Episodi dubbi credo ci hanno penalizzato, in un momento dove non riusciamo a trovare la rete è importante mantenere la continuità. Gara iniziata in salita con due infortuni dove ho dovuto rivedere i piani tattici. Stiamo mantenendo una continuità nella fase difensiva, ho preferito far rifiatare Ferraris che in settimana ho visto un po’ affaticato. Sono contento per Villa che ci ha fatto prendere un grosso spavento. Cabianca stava bene, lo avevo risparmiato a Latina, in settimana stava in forma, vediamo cosa dirà ora il referto. Avevamo trovato pure il gol con Ferrari poi annullato. Ma anche nel primo tempo non siamo stati a guardare. Bravi a non farli mai ripartire, peccato l’occasione finale di Ferraris. I campionati non si vincono a novembre, bisogna essere concentrati e tenere botta nei momenti dove in avanti magari siamo un po’ appannati. Siamo più equilibrati, rischiavamo troppo prima, ora bisogna trovare lucidità sottoporta. Non era un avversario semplice, il Crotone è squadra costruita per stare nelle zone alte.

