Bicchielli (FI), filiera conserviera salernitana è eccellenza

“La produzione agricola e conserviera della provincia di Salerno rappresenta una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy, un settore che unisce lavoro, innovazione e identità territoriale”.Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico e vicesegretario regionale di Forza Italia, intervenendo oggi a Castel San Giorgio (Sa) all’evento conclusivo della “Campagna del pomodoro 2025”, organizzata dall’azienda Calispa.“Dietro ogni prodotto di questa straordinaria filiera c’è un patrimonio di competenze, di sacrificio e di passione che rappresenta la forza della nostra economia reale. Il comparto conserviero salernitano è un modello di successo capace di coniugare tradizione e tecnologia, rispetto per l’ambiente e capacità di esportare qualità in tutto il mondo”, ha aggiunto Bicchielli, il quale ha poi sottolineato che “investire nell’agricoltura, nella trasformazione e nella tutela delle aree rurali significa investire nel futuro del Paese, nella sicurezza alimentare e nella competitività del Sud”.“Il mio ringraziamento – ha concluso – va a tutti gli imprenditori, i lavoratori e gli agricoltori che con impegno e serietà continuano a rappresentare l’Italia migliore, quella che produce valore e dà speranza alle nuove generazioni”.