Salernitana. Raffaele al capolinea, le ipotesi

SALERNO – Il destino di Giu- seppe Raffaele. Il tecnico è ormai virtualmente l’ex alle- natore della Salernitana, l’an- nuncio della società dovrebbe arrivare in mattinata. Già ieri pomeriggio, subito dopo la fine di Salernitana-Monopoli, il patron Danilo Iervolino, presente dopo settimane al- l’Arechi assieme all’AD Um- berto Pagano (nella foto di Gambardella), è sceso negli spogliatoi per incontrare il ds Faggiano e lo stesso Raffaele, che aveva seguito la gara dalla tribuna stampa. Inevitabile la serparazione, non solo per i risultati ma anche per i se- gnali inequivocabili lanciati in campo dalla squadra, con i calciatori che non hanno mi- nimamente reagito allo svan- taggio. Per la sostituzione le ipotesi sono la soluzione in- terna rappresentata da Gu- glielmo Stendardo, tecnico della Primavera, il ritorno di Pasquale Marino, in granata fino allo scorso giugno, op- pure uno tra Caserta e Pa- gliuca che però vorrebbero attendere una chiamata dalla serie B. La decisione non è scontata e non è da escludere una soluzione a sorpresa. In- tanto ieri, complice anche l’assenza per squalifica, al posto di Raffaele in sala stampa al termine del match con il Monopoli aveva parlato proprio il direttore sportivo Daniele Faggiano che non aveva ancora ufficializzato il cambio in panchina ma che ha apertamente attaccato la squadra: «Non sono ancora

lucido, devo ragionare con il presidente a mente fredda e parlare con il presidente. Non posso rispondere sul possi- bile nuovo allenatore perchè non abbiamo fatto ancora questo tipo di valutazioni, il morto a casa mia si piange quando è morto, non prima. La partita di oggi rispecchia le ultime tre o quattro partite, fa poco testo. A Cava ho sba- gliato io ma con quel com- portamento volevo dare una scossa a tutti che forse non è servita. E’ giusto che mi con- testino, forse per darmi una sveglia, però prendo le mie responsabilità, il mister le prende ma in campo vanno i giocatori. Non posso vedere una squadra che perde e come un pugile che dopo un ko resta nel suo angolo non reagisce. Forse sono io che devo essere meno buono, tutte le squadre che giocano contro di noi arrivano prima sul pallone. Dobbiamo capire tutti che non stiamo facendo bene, se pensate che la squa-

dra non voglia l’allenatore io rimango deluso da questo calcio, in campo si va per gio- care sempre per dare il mas- simo. Anche io all’università avevo professori che non sopportavo però mi impe- gnavo comunque, adesso la squadra deve tirare fuori la cazzimma. Dopo Siracusa stiamo attraversando alti e bassi che non vanno bene, anche se avessimo vinto a Cava o con il Giugliano la squadra non mi piaceva come giocava così come non è piaciuta al mister. Posso anche perdere ma devo ve- dere la grinta, possiamo non arrivare primi ma c’è la scor- ciatoia dei play off e quindi questa rincorsa va preparata, ma al momento non siamo pronti a livello mentale.