Male Zebre e Dea nei playoff di Champions: ecco le favorite

I match di andata dei playoff partono malissimo per le prime due Italiane, entrambe con un gap di gol alto e una sconfitta pesante, che rischia di minare il cammino verso gli ottavi.

Nel palinsesto delle quote calcio oggi la Juventus parte da favorita per il ritorno contro il Galatasaray, ma dovrà rimontare tre gol per pareggiare i conti e segnare quattro reti di distacco per la qualificazione diretta, a fronte del pesante 5 – 3 subito in Turchia.

Anche la Dea è messa male e il 2 – 0 subito dal Dortmund è un macigno pesante da spostare, nonostante la prova di coraggio degli uomini di Palladino.

Follia bianconera, il Galatasaray domina in campo e sugli spalti

Le Zebre partono male e subiscono un gol nei primi minuti, ma pareggiano subito e passano in vantaggio, chiudendo la prima parte di gara sul risultato di 1 – 2. A questo punto si scatena il tifo Giallorosso del Galatasaray, che accompagna il club di casa. I Leoni prima pareggiano i conti e poi dilagano per 5 – 3, scrivendo una delle pagine più belle per il club.

Tra i migliori in campo c’è l’ex Napoli Lang che firma una doppietta, mentre la Juve crolla e l’espulsione di Cabal condanna le Zebre in 10 per oltre 30 minuti di gioco più recupero.

Il Dortmund vince contro la Dea: è la fine del sogno?

Per la Dea un match a senso unico, cominciato in ritardo con il Dortmund che fissa il risultato sul 2 – 0 e non offre nessuna opportunità ai Nerazzurri di entrare in partita, nonostante le statistiche buone. Il ritorno vede la Dea favorita, ma tre gol per qualificarsi e due per pareggiare diventano una scommessa importante per il club lombardo.

Mbappe re del gol in Champions

Sono 13 i centri per il campione del mondo 2018, con una media realizzativa spaventosa e uno score che precede abbondantemente Kane del Bayern Monaco, fermo a 8 gol. Il terzo miglior bomber della competizione è il solito Haaland, che mantiene la sua media realizzativa totale a 1 gol per match nelle sue prime 56 gare di Champions dal 2019 a oggi.

Gunners e Bayern Monaco le favorite assolute

Nel palinsesto delle quote champions league 2025/2026 aggiornate live c’è l’Arsenal che domina sia in classifica che come favorita assoluta alla vittoria a 4.33, seguito dal Bayern Monaco quotato vincente torneo a 5. I Gunners hanno completato il girone unico con un filotto di 8 vittorie consecutive e si preparano a dominare il tabellone nella fase a eliminazione diretta.

Anche se il Bayern Monaco punta in alto, seguono come sfidanti delle favorite il Manchester City e il Barcellona a quota 7.5, il PSG campione in carica a quota 8, il Liverpool a quota 10 a pari merito con il Real Madrid, tutte in pole position per la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie. Tra le outsider spiccano le inglesi Tottenham e Chelsea, che hanno disputato un ottimo girone e potrebbero diventare le sorprese di questa stagione, entrando anche nella top 4 nei prossimi mesi.