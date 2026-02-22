FederCepi a lavoro sulla Dmo - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

FederCepi a lavoro sulla Dmo
Comunali 2026: prima intesa nel centrodestra
Nocera Superiore: carro urta fili dell’alta tensione e prende fuoco
Sangiuliano (FdI), Monaldi resta un’eccellenza ma ora serve la verità
Attualità

FederCepi a lavoro sulla Dmo

  • Febbraio 22, 2026
  • 0
  • 170
  • 2 Min Read
FederCepi a lavoro sulla Dmo

Federcepi è quotidianamente impegnata sui territori per favorire la costituzione e l’organizzazione efficaci delle Destination Management Organization (DMO), attraverso un lavoro capillare e concreto con le imprese locali, le amministrazioni e gli stakeholder del settore turistico. Questo approccio radicato garantisce risultati tangibili, lontani da iniziative prettamente teoriche o strumentali. NO A DMO “CALATE DALL’ALTO” Parlare di DMO in convegni – sia pur affollatissimi – è vacuo e infruttuoso: da tali eventi nulla consegue, o peggio si generano strutture avulse dal territorio, imposte dall’alto senza reale coinvolgimento delle comunità locali. È questa una deriva che rischia di vanificare le potenzialità di territori – come il Cilento, il Vallo di Diano – che scontano problemi infrastrutturali assolutamente prioritari e che allo stato precludono qualsiasi concreta e realistica DMO. LA VERA ESSENZA DELLE DMO Federcepi è quotidianamente impegnata sui territori per favorire la costituzione e l’organizzazione efficaci delle Destination Management Organization (DMO), attraverso un lavoro capillare e concreto con le imprese locali, le amministrazioni e gli stakeholder del settore turistico. Questo approccio radicato garantisce risultati tangibili, lontani da iniziative prettamente teoriche o strumentali. «La DMO non è un’agenzia di viaggio o un’agenzia turistica finalizzata a vendere camere d’albergo – dichiara il vicepresidente nazionale di Federcepi, Antonio Lombardi – ma deve promuovere e vendere il territorio nella sua interezza: le sue ricchezze naturali, culturali, storiche e le peculiarità enogastronomiche, coinvolgendo attivamente imprese e residenti per uno sviluppo sostenibile e autentico». Federcepi invita tutti gli attori coinvolti a privilegiare azioni concrete sul campo, per trasformare le DMO in strumenti efficaci di valorizzazione territoriale. L’associazione resta disponibile per collaborazioni mirate, a beneficio delle imprese e delle comunità locali.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013