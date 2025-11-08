Salernitana, quante sfide con il Crotone

di Fabio Setta

SALERNO – Da Prati a Pantani, da Capone a Chimenti a Di Napoli. È una storia griffata da grandi nomi quella delle sfide giocate dalla Salernitana in casa contro il Crotone. Una storia che nasce alla fine degli anni Cinquanta, che caratterizza i due decenni successivi per poi tornare di attualità soltanto nel nuovo secolo. Sono venticinque in tutto le sfide giocate da granata e calabresi in terra salernitana con un bilancio di dodici vittorie per i padroni di casa, undici pareggi e soltanto due successi ospiti, ottenuti entrambi nelle gare, otto in tutto, giocate allo stadio Arechi. Il 22 novembre 1959 è il giorno del primo match tra le due squadre. I calabresi sono neopromossi mentre i granata puntano ad un campionato di transizione. Lo scenario di fondo è quello della Serie C. Al 13’ Pazzi porta avanti i granata con Sgorlon che al 58’ trova la rete del pari. Termina a reti bianche nella stagione successiva così come la sfida del 61/62. È una rete di Visentin al 20’ del primo tempo a regalare alla Salernitana la prima storica vittoria casalinga contro il Crotone nel 62/63. Dopo un anno di stop per la retrocessione del Crotone, la sfida torna nel 64/65 e dopo il gol di Galluppi all’11 è Rambotti a cinque dal termine ad evitare il ko alla Salernitana. Nella stagione successiva, quella della promozione in B della Salernitana, l’autorete di Nardi spiana la strada ai padroni di casa con Cominato che segnerà poi una tripletta e Prati al 90’ firmerà il 5-1 finale per il successo più rotondo della storia dei precedenti tra le due squadre. Tornata dopo un solo anno in Serie C, la Salernitana nel67/68 vince con un gol di Dianti al 29’, mentre l’anno successivo dopo il vantaggio ospite al 6’ con Virgili su rigore, ci pensa Cartasegna al 32’ a fissare l’1-1 definitivo. Le reti al16’ di Baroni e al 53’ di Bianchini decidono la sfida del 69/70 con Bianchini che si ripete l’anno successivo decidendo il match al 24’. Ancora un successo dei padroni di casa nel 71/72 grazie alla rete di Pantani al 52’ mentre l’anno successivo i granata calano il tris con Busillacchi, Capone e Lavino. Il Crotone, dopo quattro sconfitte consecutive torna a far punti a Salerno nel 73/74 trovando il vantaggio con Rocca al 32 ma subendo il pari locale con Di Francesco al 52’. Una rete di Chimenti al 31’ decide la sfida dell’anno successivo mentre basta un gol di Federico Marchi al 25’ a regalare la vittoria alla Salernitana nella stagione 75/76. Dopo lo 0-0 del 76/77, il 23 aprile 1978 si gioca l’ultimo match tra le due squadre al Vestuti. La Salernitana vince 1-0 con gol di Tinaglia al 56’ con il Crotone che al termine della stagione retrocederà per iniziare un lungo peregrinaggio tra fallimenti, dilettanti e C2. Passeranno così ben 22 anni prima che le due squadre si ritrovino di fronte. Nella stagione 2000/01 per la prima volta all’Arechi e per la prima volta in Serie B, una rete dell’ex De Florio al 32’ regala la prima storica vittoria al Crotone sul campo della Salernitana. Nella stagione successiva nuovo 0-0 mentre nel 2004/05, anno del ritorno in B del club calabrese, gli ospiti allenati da Gasperini passano in vantaggio a cinque dal termine con Konko, ma all’89’ ci pensa Rubino a pareggiare. Vantaggio ospite anche nel 2007/08, anno dell’ultima sfida giocata in Serie C, con Ghezzal che sblocca il risultato al 51’ e Arturo Di Napoli che pareggia quattro minuti dopo. In Serie B nel 2009/10 la Salernitana si impone con un perentorio 4-1 grazie al gol di Stendardo al 5’, alla doppietta di Cozza al 22’ e al 54’ al gol di Manolo Pestrin all’85’ Pestrin, con il Crotone che tre minuti dopo troverà il gol della bandiera con Zito, che vestirà poi la maglia granata. Le due squadre si ritrovano poi, sempre in B, nel 2015/16: sono ancora gli ospiti di mister Juric ad andare in vantaggio con Stoian al 21’ con Coda che al 42’ trovare la rete del pari. Al termine di quella stagione il Crotone conquistò la prima storica promozione in Serie A. la sfida torna così nel 2018/19 e i calabresi conquistano il loro secondo successo grazie ad una doppietta all’11 e al 55’ di Simy che poi indosserà la maglia granata. Nel 2019/20 si gioca l’ultima sfida, A sbloccare il risultato ci pensa al 14’ Golemic che lunedì sarà in campo all’Arechi ma con la maglia della Salernitana. Al 64’ arriva il pari di Jallow, mentre al 74’ Gondo completa la rimonta. Sembra fatta ma un’autorete di Jaroszynski regala a quattro dal termine il 2-2 agli ospiti con Gondo che al 94’ trova la rete del definitivo 3-2 (nella foto di Gambardella) che regala alla Salernitana di Ventura il successo. Sono 31 in tutto i gol della Salernitana, 14 quelli del Crotone, nove dei quali segnati allo stadio Arechi.