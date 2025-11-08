Martusciello (Fi), “contestazioni a Bernini senza argomenti”

Quella andata in scena all’Università di Salerno è stata una caduta di stile da parte di chi ha tentato di non far parlare il ministro Anna Maria Bernini. Una contestazione senza argomenti, fatta solo di urla. Come sempre, le sue argomentazioni hanno zittito tutti, ma resta l’amarezza per la strumentalizzazione di qualche ragazzo per fini politici”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.