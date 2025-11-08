Ciccone (Fi): La Campania può vivere di turismo tutto l’anno - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Giovanni Ricca, il poliziotto eroe candidato con la Lega
Ciccone (Fi): La Campania può vivere di turismo tutto l’anno
Salernitana, quante sfide con il Crotone
Martusciello (Fi), “contestazioni a Bernini senza argomenti”
Ultimora Campania

Ciccone (Fi): La Campania può vivere di turismo tutto l’anno

  • Novembre 8, 2025
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Ciccone (Fi): La Campania può vivere di turismo tutto l’anno

La Campania è una terra di meraviglie, ma troppo spesso vive di stagioni brevi e occasioni mancate.
Per Lello Ciccone, il turismo deve diventare una strategia, non un evento. Una visione che unisca cultura, natura e lavoro stabile.

Avvocato Ciccone, il turismo è da sempre una grande opportunità per la nostra Regione. Ma cosa serve per farlo diventare un motore economico stabile?
«Serve una visione. Oggi in Campania abbiamo un patrimonio straordinario – artistico, paesaggistico, enogastronomico – ma viviamo ancora di picchi stagionali, di momenti isolati.
Dobbiamo rendere il turismo una vera industria del futuro, capace di creare lavoro stabile e valore duraturo.
Questo significa destagionalizzare: valorizzare i borghi, le aree interne, le tradizioni, l’artigianato, le eccellenze locali. Non possiamo pensare che la Campania viva solo d’estate o di grandi eventi: la bellezza va vissuta 12 mesi l’anno.»

Quindi il turismo come leva di sviluppo territoriale?
«Esatto, ma serve un approccio più ampio e strutturato.
Il turismo non può essere separato da infrastrutture, servizi, sicurezza e trasporti.
Un turista che arriva deve poter raggiungere facilmente la destinazione, trovare accoglienza di qualità e vivere esperienze autentiche, che raccontino la vera identità del territorio.
Serve un piano regionale di mobilità turistica che metta in rete città costiere e aree interne, perché il turismo non è solo mare, ma anche borghi, montagne, parchi, percorsi religiosi e culturali.
Dobbiamo lavorare a una strategia condivisa tra Comuni, Regione, operatori del settore e mondo accademico, capace di costruire un modello sostenibile e competitivo.
E poi la promozione: va fatta in modo moderno, digitale, attraverso i canali giusti e un racconto che unisca le nostre eccellenze sotto un’unica identità.
La nostra forza è l’autenticità, ma dobbiamo saperla comunicare al mondo.»

Cosa direbbe a chi considera il turismo un settore “secondario”?
«Che è un errore, e anche un limite culturale. Il turismo è lavoro, economia, dignità per i territori.
Ogni albergo, agriturismo, guida turistica o artigiano rappresenta una filiera di opportunità, un’occasione per far restare qui i nostri giovani e valorizzare chi investe nella propria terra.
Sostenere il turismo significa sostenere chi crede nella Campania e sceglie di viverla, non di abbandonarla.
Perché il turismo non è solo accoglienza: è visione, è sviluppo sostenibile, è orgoglio di appartenenza.
Ed è su questa idea di crescita condivisa che vogliamo costruire il futuro della nostra Regione.»

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013