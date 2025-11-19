Salernitana, Potenza nel mirino

di Marco De Martino

SALERNO – E’ ufficialmente cominciata la marcia di avvicinamento della Salernitana al prossimo impegno di campionato, quello in programma domenica prossima all’Arechi contro il Potenza. Dopo aver osservato un giorno di riposo dopo il blitz di Altamura, gli uomini guidati da mister Raffaele ieri hanno svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Luca Villa si è allenato parzialmente con i compagni, solo terapie invece per Cabianca che ne avrà ancora per diverse settimane. In vista del match contro i rossoblù lucani, mister Raffaele ha già iniziato le prime valutazioni in ottica formazione. La speranza del tecnico è quella di poter riproporre, magari dal primo minuto, sia Villa che de Boer. Pur essendo stati inseriti nell’elenco dei convocati, ad Altamura i due centrocampisti hanno osservato i compagni di squadra dalla panchina per tutto l’arco del match. Un provvedimento precauzionale, da parte di Raffaele, per evitare di perderli nuovamente come accaduto con Cabianca. La sensazione è che lo staff granata abbia deciso di andarci coi piedi di piombo soprattutto con l’olandese, reduce da una lesione muscolare, acciacco che, inevitabilmente, comporta problemi anche dopo la ripresa della piena attività agonistica, soprattutto in un periodo freddo ed umido come questo. Dubbi a centrocampo ma anche in attacco per Raffaele, visto che El Loco Ferrari, anche ad Altamura, ha impattato benissimo sul match procurandosi il rigore della vittoria. L’argentino scalpita e può insidiare uno tra Inglese, Ferraris e Liguori per una maglia da titolare contro il Potenza. Ad ogni modo, per le debite valutazioni e per testare i suoi calciatori, di tempo ed allenamenti mister Raffaele ne ha ancora in abbondanza, a cominciare da questa mattina quando, alle 10:30 al Mary Rosy, la Salernitana tornerà in campo per la sua seconda seduta settimanale.