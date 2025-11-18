Salernitana-Potenza, dirige Gemelli di Messina - Le Cronache Salernitana
Salernitana-Potenza, dirige Gemelli di Messina
Salernitana-Potenza, dirige Gemelli di Messina

Sarà Enrico Gemelli della sezione di Messina a dirigere il match tra Salernitana e Potenza, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie C.

 

Ad assisterlo ci saranno Nicola Morea di Molfetta e Vincenzo Andreano di Foggia. Quarto ufficiale designato Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, mentre al Football Video Support (FVS) ci sarà Steven La Regina della sezione di Battipaglia.

Nessun precedente in carriera tra Gemelli e la Salernitana. Il Potenza, invece, fu diretto dal fischietto messinese nel 2022, in occasione della sfida contro la Juve Stabia

