Lista Bandecchi, l'intervento di Mascia

Lista Bandecchi, l’intervento di Mascia

Secondo la ricostruzione, Mascia avrebbe notato il trambusto mentre si accingeva a lasciare il negozio. Senza esitazione, si è avvicinato ai ragazzi coinvolti e, con decisione ma senza aggressività, è riuscito a separarli e a spegnere rapidamente la tensione, portando lo scontro sul piano del ragionamento e della normale civile dialettica.

I ragazzi coinvolti nello scontro hanno ascoltato l’intervento di Mascia, che con calma e saggezza è riuscito ad evitare che la situazione degenerasse.

Pochi istanti dopo l’intervento, una professoressa del liceo, accorsa per verificare cosa stesse accadendo, si sarebbe avvicinata a Mascia per ringraziarlo personalmente, esprimendo gratitudine per il gesto tempestivo e per aver evitato il peggio.

Alcuni passanti e commercianti della zona hanno inoltre manifestato apprezzamento per l’intervento, sottolineando l’importanza della prontezza dimostrata nel momento di maggiore confusione, elogiando il leader di Dimensione Bandecchi Giovani per aver riportato la calma fra gli studenti.

