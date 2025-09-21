Meloni: "Domenica In? Polemica sul nulla, ricordo premier Pd in tv 45 minuti" - Le Cronache
Meloni: “Domenica In? Polemica sul nulla, ricordo premier Pd in tv 45 minuti”

Meloni: “Domenica In? Polemica sul nulla, ricordo premier Pd in tv 45 minuti”

(Adnkronos) – "La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In”, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me. Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. "Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

