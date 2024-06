Salernitana, Petrachi prende cappello e lascia il tavolo

La Salernitana aveva il sì del direttore sportivo Petrachi, ma c’è stato stato un improvviso stop. Petrachi ha chiesto garanzie sull’assetto proprietario, sul budget e sulla programmazione futura del club, ma sembra che queste non siano state fornite in modo soddisfacente e il d si è alzato dal tavolo. La Salernitana sembra essere in ritardo nella costruzione della prossima stagione sportiva e rischia di incartarsi su sé stessa. Petrachi sembrava pronto a firmare, ma ora si stanno valutando alternative come Ciro Polito o Pasquale Foggia.