Sangiuliano, FdI sara’ sicuramente primo partito

“Credo che Fratelli d’Italia sara’ sicuramente il primo partito, forse con una percentuale anche superiore al risultato delle elezioni politiche”. A dirlo, in vista delle elezioni europee, e’ il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di un incontro a Salerno a sostegno, “soprattutto, di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni europee”. “E’ importante votare in Europa – sottolinea – perche’ l’Europa e’ il centro delle decisioni piu’ importanti, quelle che piu’ immediatamente condizionano la vita dei cittadini, quelle che vanno a incidere sulla nostra carne viva, in tanti ambiti, dall’agricoltura all’industria al commercio alla cultura. Sono tutte decisioni che vengono assunte in Europa”.