Salernitana: out Kastanos e Basic. Tornano Ochoa e Fazio. Dia a casa

Seduta di rifinitura per la Salernitana che domani sera affronterà la Lazio allo stadio Olimpico. Colantuono dovrà fare a meno degli infortunati Basic e Kastanos. Tornano in gruppo Fazio e Ochoa. Resterà a SALERNO anche Dia che non ha ancora trovato un’intesa con la società e resta fuori rosa. I granata nella Capitale dovrebbero confermare il 4 -4-1-1 ma Colantuono potrebbe cambiare qualche interprete rispetto alla partita con il Sassuolo