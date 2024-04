Poliziotto salernitano salva la vita ad un uomo in arresto cardiaco

Salva la vita ad un uomo che era andato in arresto cardiaco sull’autostrada. È successo nei pressi di Bologna. Protagonista un poliziotto di Roccadaspide in servizio a Milano. Carmine, questo il nome del poliziotto, stava rientrando al sud per godersi qualche giorno di ferie, quando, all’altezza di Bologna, ha notato un auto ferma al lato della carreggiata ed un uomo riverso a terra circondato da due donne in evidente stato di agitazione. Il giovane ha immediatamente fermato la sua auto per scendere e prestare soccorso al malcapitato, che era in stato di incoscienza, cianotico in volto e senza battito cardiaco. Carmine, grazie al contatto attivato col personale sanitario, ha praticato un massaggio cardiaco monitorando costantemente i parametri vitali dell’uomo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Dopo qualche minuto lo stesso ha ricominciato a respirare autonomamente seppure con qualche difficoltà e Carmine è stato raggiunto dagli infermieri dell’ambulanza che hanno trasportato l’uomo in ospedale.L’uomo, ora totalmente fuori pericolo, ha voluto incontrare e ringraziare calorosamente Carmine a cui deve la vita. I medici che l’hanno avuto in cura hanno dichiarato che senza l’intervento tempestivo del poliziotto le conseguenze sarebbero state fatali. or.mot.