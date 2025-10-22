Salernitana, ora è ufficiale lo stop alle trasferte

Fine del divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana, fermi da luglio dopo i disordini del playout contro la Sampdoria. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il provvedimento di revisione che riduce da quattro a tre mesi la durata del divieto, permettendo così ai sostenitori granata di tornare sugli spalti già dal match del 2 novembre a Latina, salvo ulteriori disposizioni.

Il club ha espresso «soddisfazione» per la decisione del Viminale, sottolineando in una nota come il risultato sia arrivato grazie alla «disponibilità e obiettività del ministro» e al «comportamento impeccabile» tenuto dalla tifoseria nelle ultime settimane

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA

Questo il comunicato della società granata: “L’U.S. Salernitana 1919 accoglie con soddisfazione la comunicazione – notificata nella giornata di oggi – dell’avvenuta revisione del decreto del Ministro dell’Interno dello scorso 2 luglio, con la quale viene disposta la riduzione del divieto di trasferta per i sostenitori granata da quattro a tre mesi. La proprietà, la dirigenza e tutto il club intendono ringraziare il ministro Matteo Piantedosi per aver recepito con disponibilità ed obiettività le sollecitazioni giunte nelle ultime settimane, nell’ottica di rimodulare la precedente decisione. Tutto ciò è stato possibile anche in seguito all’ineccepibile comportamento tenuto in questi mesi dalla tifoseria”.