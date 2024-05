Salernitana nella storia. Del record negativo

La sciagurata stagione della Salernitana targata Danilo Iervolino resterà negli annali del calcio. La compagine granata, infatti, ha chiuso questo campionato di Serie A con 17 punti, record negativo nella competizione col torneo a 20 squadre (dal 2004/05) – più in generale l’unica squadra a registrare un dato inferiore negli anni 2000 è stata l’Ancona nel 2003/04 (13), preceduta dal Napoli nel 1997/98 (14) e dal Brescia nel 1994/95 (12). La squadra granata ha chiuso il torneo vincendo l’ultima gara in occasione dalla penultima giornata del girone di andata, dal match di Verona lo scorso 30 dicembre e non ha ancora vinto una gara nel 2024, unica squadra ad avere questo record nei migliori campionati europei. La Salernitana non vince da ben 20 partite. Striscia negativa record per la Salernitana mentre Colantuono non vince un match sulla panchina della Salernitana dalla trasferta di Verona del gennaio 2021 a cui sono seguite quindi otto sconfitte e cinque pareggi. Quella granata è la squadra che ha subito più gol in questo campionato (81) e ha migliorato il proprio record negativo di reti concesse in una singola stagione di Serie A (78 come nel 2021/22). Solo due volte, record negativo stagionale, è riuscita a non subire reti, mentre in ben 28 partite, come successo contro il Verona, ha subito almeno due gol a partita. In sei circostanze ha subito, invece, sei reti. Una vittoria, sei pareggi e dodici sconfitte è il rendimento esterno dei granata: nessuno ha fatto peggio, ovviamente in questa stagione. La Salernitana è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato ad una rete avversaria nella Serie A 2023/24 (otto). La Salernitana è la quarta squadra non neopromossa in tutta la storia della Serie A capace di perdere almeno 25 gare in una singola stagione (2V, 10N, 25P nel torneo in corso), dopo la Triestina 1946/47 (25), la SPAL 2019/20 (28) e la Sampdoria 2022/23 (25). Per la prima volta Milan e Salernitana hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di un singolo campionato di Serie A. La Salernitana non ha vinto nessuna delle cinque trasferte di Serie A giocate contro il Milan (2N, 3P) e in generale San Siro è lo stadio in cui i campani hanno disputato più incontri nella competizione senza mai trovare la vittoria (10 – 2N, 8P). Il bilancio dei precedenti con il Milan in terra meneghina è di tre sconfitte e due pareggi, peraltro consecutivi. La Salernitana ha pareggiato due match esterni di fila in Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2023 (cinque in quel caso con Paulo Sousa in panchina). Tre punti in nove gare è lo score di Colantuono (media 0,33), un punto in cinque partite quello di Liverani (media 0.2), mentre Sousa ha salutato con tre punti in 8 gare (media 0,37). La miglior media è quella di Inzaghi che ha raccolto dieci punti in sedici gare (media 0,6). Junior Sambia ha segnato il suo primo gol in Serie A, e realizzato il suo terzo assist nella competizione, alla quarantesima presenza nel torneo. Simy ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta dal 24 aprile 2021 col Crotone (v Parma); l’attaccante, al terzo gol in questo campionato, ha realizzato in trasferta sei delle ultime sette reti realizzate nella competizione. Stefano Pioli non ha mai perso in cinque sfide da allenatore contro la Salernitana in Serie A (2V, 4N) mentre per Colantuono quello di sabato sera è il secondo pareggio, a fronte di cinque vittorie e sette sconfitte contro il Milan. Terzo pareggio nelle sfide tra i due tecnici con Pioli che ne ha vinte 6 e Colantuono due.