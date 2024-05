MFA Soccer Accademia Frosinone, categoria 2013 vince la 12° edizione della Coppa ASC

Dopo la vittoria del campionato ASC Categoria 2013, arriva un’altra grande vittoria da parte dei ragazzi guidati da mister Di Gasero che portano a casa la 12° edizione della Coppa ASC, vincendo per 2-1 sulla Scuola Calcio Primavera sabato 25 maggio a Battipaglia. In un primo tempo combattuto, arriva quasi sullo scadere il vantaggio, su calcio d’angolo ,con colpo di testa sotto la traversa del centrocampista della MFA Soccer Accademia Frosinone, Dilan Luongo. Luongo si ripeterà ad inizio secondo tempo, con un altro gol fotocopia ,portando il risultato sul 2 a 0. Gli avversari a questo punto tentano il tutto per tutto ed a metà del secondo tempo riescono ad accorciare le distanze, con un gol da fuori area piazzato nell’incrocio dei pali. Ma i ragazzi di Mister Di Gasero prendono in mano la partita e seppur nel finale concedono l’unico tiro che si fermerà sul palo, portano a casa la vittoria, conquistando la 12° edizione della Coppa ASC. Inoltre i giocatori della MFA Soccer Accademia Frosinone, conquistano altri due ambiti premi individuali, con Marmo Samuel Miglior portiere e Coiro Carmelo come portiere rilevazione del Torneo. Mister Di Gasero a fine partita ha voluto sottolineare ” E’ stata una annata fantastica, un trionfo meritato e sudato, costruito giornata dopo giornata. Una vittoria sudata e meritata, ottenuta da una società ambiziosa e da un gruppo di ragazzi spenditi e affiatati” Le parole del direttore Generale Michele Giallorenzo ” L’abbiamo fortemente voluta ed è arrivata. Dopo la splendida annata del 2023 che ci ha visto protagonisti in tutte le categorie, anche quest’anno abbiamo portato un grande risultato come Scuola Calcio MFA Soccer”. Mentre il Vice Presidente Arsenio Amabile ha sottolineato “ringrazio i nostri ragazzi, lo staff tecnico che hanno scelto di indossare e vincere con i colori della MFA Soccer Accademia Frosinone Calcio . Un grazie anche agli sponsor che sostengono il nostro progetto”