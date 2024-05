Anna Caccavo, 16 anni e promessa del nuoto italiano

Filippo Pio Bisaccia

Ha appena sedici anni ma è già una promessa del nuoto italiano ed è salernitana doc. Anna Caccavo vive a Fisciano, è originaria con tutta la sua famiglia di Castel San Giorgio e frequenta il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. Classe 2008 la giovane che ha ereditato dalla sorella maggiore Gerardina l’amore per l’acqua e per le piscine, inizia a praticare nuoto all’età di 3 anni a San Vincenzo di Mercato San Severino. Qui si crea una squadra affiatata, con la quale si allena ancora oggi presso la piscina Campania Sport di Siano, sotto la guida del coach Lorenzo Petruzziello. Ma che Anna sia una “fuoriclasse” lo si capisce subito. Ottiene i primi ottimi risultati in ambito regionale fino ad essere premiata come “migliore atleta esordiente A”, dal comitato regionale campano FIN, nell’anno sportivo 2018-2019 a soli dieci anni. Viene scelta e selezionata subito per manifestazioni nazionali e partecipa ai “Criteria Nazionali Giovanili” di Riccione dove conquista il bronzo nella specialità 200 farfalla per ben tre anni consecutivi rimanendo nei primi tre posti inattaccabili. Nel frattempo la giovane Anna Caccavo partecipa ai Campionati Italiani Assoluti Invernali ottenendo sempre traguardi prestigiosi. Come lei mai nessuna salernitana. Oltre ai 200 farfalla, un’altra specialità in cui la giovane mette dietro le altre concorrenti sono i 400 misti, dove ha ottenuto risultati eccellenti sempre ai “Criteria Nazionali Giovanili”. In questi giorni la sedicenne nuotatrice italiana si sta allenando duramente perché il 23 giugno prossimo parteciperà agli Internazionali di Nuoto- LX Trofeo “Sette Colli” nella specialità 200 farfalla e chissà se la giovane non porti sul podio Salerno con un risultato di quelli prestigiosi.