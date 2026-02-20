Salernitana-Monopoli, revival anni ottanta

di Fabio Setta

SALERNO – Ha inevitabilmente il sapore degli anni Ottanta, quello dei tempi del Vestuti, dei sogni infranti a metà stagione ma anche di quelli poi realizzati nel 1990. Non è certo un classica della terza serie quella in programma domenica tra Salernitana e Monopoli, che solo per la seconda volta si gioca all’Arechi e che vanta nella storia appena sette precedenti. Una sfida che torna dopo 34 anni, da quel match giocato allo stadio Arechi nella stagione 1991/92. Appena tornata in Serie C, con le ferite ancora aperte per lo spareggio perso contro il Pescara, la Salernitana targata Casillo muove in quella stagione i primi passi di un periodo glorioso ma davvero inimmaginabile in quella stagione. Una stagione che parte bene con Simonelli in panchina ma che termina tra delusione, noia e contestazione. La gara casalinga contro il Monopoli si inserisce in questo contesto come una mera tappa di passaggio verso la stagione successiva. Le due squadre si affrontano all’Arechi il primo dicembre 1991 con i granata proiettati nelle zone altissime di classifica. A decidere la sfida è una rete al 36’ realizzata da Tiziano D’Isidoro, capocannoniere di quella stagione con otto reti. La prima volta di Salernitana Monopoli risale invece alla stagione 84/85. Il match si gioca nel giorno dell’Epifania e termina a reti bianche, con le due squadre protagoniste di un buona stagione e che termineranno in classifica la Salernitana, quarta e i biancoverdi quindi con un solo punto in meno. Nella stagione successiva contro il Monopoli è la prima uscita interna dei granata. A sbloccare il match della seconda giornata ci pensa Lombardi dopo appena sette minuti. Nemmeno sessanta secondi e il Monopoli pareggia con Di Michele. Al 35’ ancora Lombardi, poi Cerri, bandiera del Monopoli ed ottavo marcatore della storia del club tra i Pro, al 65’ firma il 2-2 di un match davvero spettacolare deciso a due minuti dal termine da una rete di Davide tappi che regala la prima vittoria stagionale alla Salernitana di Ghio. Nella stagione 1986/87 la Salernitana, reduce dalla sconfitta sul campo del Teramo, impone ancora la legge del Vestuti. A quattro minuti dal termine a far esultare l’undici di Mario Russo è una rete di Tusino che poi in tutta la stagione segnerà appena un altro gol, sempre al Vestuti nella vittoria col minimo scarto contro il Barletta. La stagione 87/88 si apre, come da tradizione, con grandi ambizioni in casa granata. È la prima vera stagione con Soglia presidente, salito alla guida del club il precedente aprile e in panchina c’è Tobia, a cui viene affidata quella che sembra essere una vera e propria corazzata per la categoria. Contro il Monopoli si gioca il 3 gennaio, nel primo match dell’anno e i granata non vanno al di là di uno scialbo pari a reti bianche. Chiuso il campionato tra paturnie ed amarezze mentre il Monopoli si conferma nelle zone alte, nel campionato successivo, stagione 88/89, le squadre si affrontano al Vestuti il 31 dicembre. Al 12’ Romiti porta in vantaggio i granata: al 31’ il pari ospite con Martini e poi al 66’ ancora Romiti, su calcio di rigore, regala il successo alla Salernitana, guidata da Pasinato, che sarà poi esonerato e sostituito da Leonardi che traghetterà la squadra alla salvezza, per un solo punto, mentre il Monopoli resterà in C grazie alla classifica avulsa. Nella stagione 89/90, ultima al Vestuti, la sfida si gioca il primo aprile. La Salernitana è reduce da una striscia di quattro vittorie nelle cinque gare precedenti e arriva al match dopo il blitz sul campo del Francavilla. L’entusiasmo è alle stelle in città perché questo sembra davvero poter essere l’anno buono per ritornare in Serie B. La gara contro il Monopoli conferma il momento positivo della squadra allenata da Giancarlo Ansaloni che con un rigore a dodici minuti dal termine realizzato da Agostino Di Bartolomei compie un altro decisivo passo verso la Serie B. Infine, l’ultima sfida, giocata all’Arechi nel 91/92, citata in apertura. Tradizione decisamente positiva, quindi, per i granata che hanno vinto cinque volte e pareggiato due, sempre a reti bianche. Solo tre le reti segnate dal Monopoli a Salerno, otto quelle a firma granata.