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Salernitana, Molina ceduto al Trento

  • Luglio 8, 2026
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Salernitana, Molina ceduto al Trento

La Salernitana mette a segno la prima operazione in uscita del mercato estivo. Il club granata ha ufficializzato il trasferimento dell’attaccante argentino Juan Ignacio Molina al Trento.

Il centravanti classe 1997 si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto a favore del club gialloblù e diritto di contro-riscatto riservato alla Salernitana, che potrà così mantenere il controllo sul futuro del calciatore.

Ad annunciare l’operazione è stata la stessa società campana con una nota ufficiale

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