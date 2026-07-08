C.S. Giorgio: Autorimessa comunale, completate le ultime opere - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Caso Adinolfi: La Pascale, vicenda triste
C.S. Giorgio: Autorimessa comunale, completate le ultime opere
Salernitana, Molina ceduto al Trento
Lavitola ai pm, non sono stato io
Provincia Castel San Giorgio

C.S. Giorgio: Autorimessa comunale, completate le ultime opere

  • Luglio 8, 2026
  • 0
  • 128
  • 2 Min Read
C.S. Giorgio: Autorimessa comunale, completate le ultime opere

Con il completamento del nuovo parcheggio e delle ultime opere esterne, l’Amministrazione Lanzara conclude il percorso di ricostruzione e riqualificazione dell’autorimessa comunale, restituendo definitivamente alla città una struttura pienamente funzionale, moderna, sicura e sostenibile.

Un risultato che assume un significato particolare, perché l’autorimessa era stata gravemente danneggiata da due attentati incendiari dolosi che avevano colpito uno dei principali beni del patrimonio comunale. Oggi quella ferita è stata trasformata in un esempio concreto di rinascita e di buona amministrazione.

L’intervento è stato realizzato grazie a due finanziamenti a fondo perduto che hanno consentito non solo la ricostruzione dell’immobile, ma anche la riqualificazione complessiva degli spazi e dei servizi.

Tra le opere completate figurano il nuovo parcheggio, la nuova pesa, il sistema antincendio, gli spogliatoi per il personale, la pavimentazione per i mezzi pesanti, il potenziamento dell’illuminazione, il restauro delle ringhiere, le aiuole di schermatura e l’impianto fotovoltaico. Interventi che rendono l’autorimessa più efficiente, sicura e attenta alla sostenibilità ambientale.

«Oggi consegniamo definitivamente alla città un’opera pubblica che rappresenta molto più di un’infrastruttura – dichiara il Sindaco Paola Lanzara –. Dove qualcuno aveva cercato di colpire lo Stato e la comunità con la violenza, noi rispondiamo con una struttura completamente ricostruita, più moderna e più funzionale. È la dimostrazione che la legalità, il lavoro e la determinazione delle istituzioni sono più forti di qualsiasi atto criminale.
Questo risultato – prosegue il Sindaco – è il frutto di un percorso amministrativo serio, della capacità di intercettare risorse e del lavoro svolto con competenza dagli uffici comunali e da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento. Ogni opera pubblica completata rappresenta un impegno mantenuto con i cittadini e rafforza la fiducia nel futuro della nostra comunità.»

Il Sindaco ha infine rivolto un ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, agli uffici comunali, ai tecnici e alle maestranze che hanno seguito tutte le fasi dell’intervento.

Con il completamento delle ultime opere, l’Amministrazione Lanzara chiude definitivamente una delle pagine più difficili della storia recente del patrimonio comunale, restituendo alla città un’infrastruttura strategica, efficiente e simbolo della capacità delle istituzioni di trasformare un grave episodio di criminalità in un’opportunità di crescita e di rilancio.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Salerno Sud Provincia

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013