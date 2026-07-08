C.S. Giorgio: Autorimessa comunale, completate le ultime opere

Con il completamento del nuovo parcheggio e delle ultime opere esterne, l’Amministrazione Lanzara conclude il percorso di ricostruzione e riqualificazione dell’autorimessa comunale, restituendo definitivamente alla città una struttura pienamente funzionale, moderna, sicura e sostenibile.

Un risultato che assume un significato particolare, perché l’autorimessa era stata gravemente danneggiata da due attentati incendiari dolosi che avevano colpito uno dei principali beni del patrimonio comunale. Oggi quella ferita è stata trasformata in un esempio concreto di rinascita e di buona amministrazione.

L’intervento è stato realizzato grazie a due finanziamenti a fondo perduto che hanno consentito non solo la ricostruzione dell’immobile, ma anche la riqualificazione complessiva degli spazi e dei servizi.

Tra le opere completate figurano il nuovo parcheggio, la nuova pesa, il sistema antincendio, gli spogliatoi per il personale, la pavimentazione per i mezzi pesanti, il potenziamento dell’illuminazione, il restauro delle ringhiere, le aiuole di schermatura e l’impianto fotovoltaico. Interventi che rendono l’autorimessa più efficiente, sicura e attenta alla sostenibilità ambientale.

«Oggi consegniamo definitivamente alla città un’opera pubblica che rappresenta molto più di un’infrastruttura – dichiara il Sindaco Paola Lanzara –. Dove qualcuno aveva cercato di colpire lo Stato e la comunità con la violenza, noi rispondiamo con una struttura completamente ricostruita, più moderna e più funzionale. È la dimostrazione che la legalità, il lavoro e la determinazione delle istituzioni sono più forti di qualsiasi atto criminale.

Questo risultato – prosegue il Sindaco – è il frutto di un percorso amministrativo serio, della capacità di intercettare risorse e del lavoro svolto con competenza dagli uffici comunali e da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento. Ogni opera pubblica completata rappresenta un impegno mantenuto con i cittadini e rafforza la fiducia nel futuro della nostra comunità.»

Il Sindaco ha infine rivolto un ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, agli uffici comunali, ai tecnici e alle maestranze che hanno seguito tutte le fasi dell’intervento.

Con il completamento delle ultime opere, l’Amministrazione Lanzara chiude definitivamente una delle pagine più difficili della storia recente del patrimonio comunale, restituendo alla città un’infrastruttura strategica, efficiente e simbolo della capacità delle istituzioni di trasformare un grave episodio di criminalità in un’opportunità di crescita e di rilancio.