Salernitana: Molina al fianco di Lescano. la formazione
Salernitana: Molina al fianco di Lescano. la formazione

  • Febbraio 10, 2026
  • 0
  • 167
  • 1 Min Read
Salernitana: Molina al fianco di Lescano. la formazione

Per la 26^ giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi alle 20.30 allo Stadio Arechi di Salerno, la Salernitana scenderà in campo con un modulo 3-4-2-1 e una doppia punta, con Molina affiancato da Lescano.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, Villa; Achik; Molina, Lescano. Panchina: Brancolini, Cevers, Golemic, Quirini, Matino, Anastasio, Tascone, De Boer, Ferraris, Ferrari. Allenatore: Raffaele.

Il Casarano risponde con un 3-4-3: Bacchin; Mercadante, Celiento, Bachini; Versienti, D’Alena, Ferrara, Giraudo; Chiricò, Santarcangelo, Leonetti. Panchina: Chiorra, Patrignani, Palumbo, Grandolfo, Gega, Barone, Gyamfi, Cerbone, Martina, Leo, Cajazzo, Di Dio. Allenatore: Di Bari.

Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma), assistenti Tagliaferri e Cavalli, quarto uomo Castellone, al VAR Domenico Russo.

