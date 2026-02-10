Ci pensa Fusco, la Cavese va

di Francesco De Pisapia
CAVESE-MONOPOLI 1-0 CAVESE (3-5-2): Boffelli; Lu- ciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Orlando (dal 33’st Diarrassouba), Visconti, Ma- iolo (dal 16’st Munari), Yabre (dal 16’st Macchi); Minaj (dal 16’st Ubaldi), Fusco. A dispo- sizione: Sposito, Gudjohnsen, Fella, Evangelisti, Imparato, Bolcano. All.: Fabio Prosperi. MONOPOLI (3-5-2): Alber- tazzi; Manzi, Piccinini (dal 22’st Vinciguerra), Angileri; Valenti, Calcagni (dal 11’st Sci- pioni), Battocchio (dal 38’st Dudic), Fedel (dal 38’st Bordo), Antoni (dal 11’st Oye- wale); Longo, Fall. A disposi- zione: Piana, Gagliano, Paukstys, Cascella, Casti- glione, Ronco, Spano. All.: Al- berto Colombo
ARBITRO: sig. Michele Mac- corin di Pordenone (Simone Iuliano di Siena e Giuseppe Scarpati di Formia). IV° uffi- ciale: Antonio Liotta di Ca- stellammare di Stabia. Operatore FVS: Pierpaolo Vi- tale di Salerno.
MARCATORI: 24′ pt Fusco NOTE: serata fredda con pioggia a tratti; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.000 circa (3 ospiti in quanto trasferta consentita solo ai possessori di fidelity card). Espulso al 26’pt il preparatore atletico Rizzo (M) dalla panchina; al 29’st Fusco (C) per somma di ammonizioni; al 52’st Vinci- guerra (M) per aver fermato una. Ammoniti: al 44’pt Fusco (C); al 20’st Battocchio
(M); al 40’st Boffelli (C); al 42’st Munari (C); al 47’st Oye- wale (M). Angoli 3 a 0 per il Monopoli. Recuperi: 2′ pt; 6’+3’st.
CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese torna al successo in una gara fondamentale per risa- lire la classifica centrando anche il quarto risultato utile consecutivo. Non è stata una gara bella dal punto di vista estetico ma la Cavese ha sa- puto anche soffrire e strin- gere i denti nella ripresa per portare dalla sua l’intera posta in palio. Ad eccezione dei lungodegenti Peretti e Lamberti (e con Loreto te- nuto precauzionalmente a riposo), mister Prosperi ha fi- nalmente la rosa al completo ma perde Awua all’ultimo momento (al suo posto Vi- sconti) e opta per diversi cambi rispetto alla gara con il Latina pur confermando il 3- 5-2, con Orlando interno di centrocampo e Yabre al posto si Macchi sulla corsia mancina e sopratutto in avanti con l’inedita coppia Minaj-Fusco. Gara frizzante fin dall’avvio con gli ospiti che affrontano la gara a viso aperto. Il primo sussulto però è della Cavese. Al 4′ Ubani sfonda sulla destra e penetra in area ma il cross viene smanacciato dal portiere e carambola su Minaj che indi- rizza la palla sul fondo. I pu- gliesi giocano con la linea difensiva alta pressando molto. All’11’ Valenti dalla de- stra serve Fall dalla parte op- posta che però non ci arriva e la sfera si perde in fallo late-
rale. Quattro minuti più tardi buona giocata sempre di Fall che taglia in orizzontale dalla sinistra per l’inserimento di Fedel ma è bravo Boffelli a re- spingere con il piede ed evi- tare il peggio. Il gabbiano si fa apprezzare per un prolun- gato possesso palla quasi tutto di prima che con diffi- coltà viene interrotto dai me- telliani. Al 24′ però la gara si sblocca a favore dei padroni di casa. Minaj dalla sinistra mette in mezzo con un difen- sore che respinge di piede; la palla termina sui piedi di Or- lando che calcia a botta si- cura ma Albertazzi respinge come può e Fusco, ben appo- stato, di piatto destro depo- sita nell’angolo. Gli ospiti reclamano un fallo in par- tenza nell’azione del gol ma la chiamata all’FVS smenti- sce il tutto e la rete viene con- validata. La risposta del Monopoli è in un tiro dalla di- stanza al minuto 34′ di Bat- tocchio che termina alto. Due minuti più tardi break di Or- lando a centrocampo che però sbaglia l’apertura per Minaj fermato da Manzi e l’opportunità sfuma. La rete stordisce un po’ gli ospiti che non riescono più a control- lare la gara con il possesso palla perchè la Cavese con Orlando e Visconti tra le linee spezza la costruzione della manovra. Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e la gara riprende con ritmi più lenti rispetto alla prima frazione di gioco. Al 53′ Antoni servito dalla destra non riesce ad agganciare la
La rete di Gerardo Fusco che ha deciso il match