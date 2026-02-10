Ci pensa Fusco, la Cavese va

(M); al 40’st Boffelli (C); al 42’st Munari (C); al 47’st Oye- wale (M). Angoli 3 a 0 per il Monopoli. Recuperi: 2′ pt; 6’+3’st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese torna al successo in una gara fondamentale per risa- lire la classifica centrando anche il quarto risultato utile consecutivo. Non è stata una gara bella dal punto di vista estetico ma la Cavese ha sa- puto anche soffrire e strin- gere i denti nella ripresa per portare dalla sua l’intera posta in palio. Ad eccezione dei lungodegenti Peretti e Lamberti (e con Loreto te- nuto precauzionalmente a riposo), mister Prosperi ha fi- nalmente la rosa al completo ma perde Awua all’ultimo momento (al suo posto Vi- sconti) e opta per diversi cambi rispetto alla gara con il Latina pur confermando il 3- 5-2, con Orlando interno di centrocampo e Yabre al posto si Macchi sulla corsia mancina e sopratutto in avanti con l’inedita coppia Minaj-Fusco. Gara frizzante fin dall’avvio con gli ospiti che affrontano la gara a viso aperto. Il primo sussulto però è della Cavese. Al 4′ Ubani sfonda sulla destra e penetra in area ma il cross viene smanacciato dal portiere e carambola su Minaj che indi- rizza la palla sul fondo. I pu- gliesi giocano con la linea difensiva alta pressando molto. All’11’ Valenti dalla de- stra serve Fall dalla parte op- posta che però non ci arriva e la sfera si perde in fallo late-