Capaccio Paestum, Caramante: “Noi civici e coerenti”

L’aveva già ufficializzata proprio su queste colonne, ma ora Carmine Caramente scende in campo con tanto di comunicato stampa. “Innanzitutto, mi preme fare gli auguri e esternare il mio in bocca al lupo a tutti i candidati Sindaco e i candidati a consigliere comunale di queste elezioni comunali 2024 di Capaccio Paestum. Che possano essere un momento sano di confronto. Questo annuncio – dichiara Carmine Caramante – lontano da proclami e prosopopee, segna per noi un passo verso la realizzazione di una nuova visione della politica a Capaccio Paestum, fortemente semplificata, libera da vincoli di partito e guidata dalla determinazione di portare avanti un progetto innovativo. Con una squadra coesa, entusiasta e competente, ci proponiamo di cambiare veramente l’approccio alla politica locale, ponendo il dialogo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e delle realtà associative e imprenditoriali al centro della nostra azione.

Il nostro sarà un programma incentrato sulla sostenibilità dei processi amministrativi, la cura dell’ambiente e del territorio, lo sviluppo economico e turistico e il coinvolgimento attivo dei cittadini, ponendo però sempre al centro le vulnerabilità sociali. In questi ultimi cinque anni, il gruppo di persone che ha fondato e voluto questa proposta politica civica (dall’associazione Città Libera di Luigi Delli Priscoli e Marianna Matrone al Movimento Prima Capaccio Paestum di Giovanni Licinio, fino a gruppi spontanei della società civile) è stato l’unico che ha realmente condotto una battaglia di opposizione vera all’Amministrazione Alfieri. Coerentemente, proseguiremo il percorso in questa campagna elettorale e anche successivamente, perché per noi la politica non inizia e non finisce con il momento elettorale ma si concretizza nell’impegno e nella testimonianza costante”. Il Comitato Elettorale a sostegno della proposta politica civica guidata da Carmine Caramante è composto da importanti figure della politica e della società civile locale.

In particolare, uno dei ruoli di coordinamento è affidato all’avvocato Gerardo Spira, storico segretario comunale del compianto Sindaco Pescatore Angelo Vassallo. Insomma, la campagna elettorale di Capaccio Paestum entra nel vivo con i tre schieramenti che iniziano a posizionarsi. Ovviamente non è ancora detta l’ultima parola e pare ci siano ancora dei margini per un’intesa tra Caramante e Sica, l’altra candidato, che potrebbero dunque trovare una convergenza per una grande coalizione che andrà a insidiare Franco Alfieri, uscente e con un piede già nel secondo mandato consecutivo, cosa chi gli è riuscita tanto a Torchiara quando ad Agropoli, elezioni durante le quali ha sbaragliato con facilità gli avversari. Mancano circa 9 giorni alla presentazione delle liste e tutto può ancora succedere.