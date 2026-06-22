Salernitana, le trattative di Faggiano

di Marco De Martino

SALERNO – Quella che sta per avere inizio sarà la prima vera settimana di mercato per la Salernitana. Dopo la definizione dei rinnovi di Serse Cosmi e di Daniele Faggiano, il club granata potrà iniziare a muoversi in vista del raduno in città per le visite mediche, in programma a partire dalla seconda settimana di luglio, e del successivo ritiro in Umbria, in quel di Cascia, dal prossimo 14 luglio. Nel frattempo il direttore sportivo granata, dopo aver ascoltato il parere del tecnico, ha già ricominciato a lavorare per rinforzare un organico già composto da 25 elementi di proprietà e che, a parte i rientranti Lovato e Ghiglione e qualche esubero da sistemare, non dovrà essere stravolto come accaduto nelle ultime due sessioni di mercato estivo..

PORTIERI La Salernitana andrà rinforzata ma non rivoluzionata, tranne il reparto portieri che ha perso sia lo svincolato Donnarumma sia Brancolini, rientrato ad Empoli per fine prestito. Quest’ultimo, però, gode della stima di Cosmi e potrebbe facilmente essere riacquistato, stavolta a titolo definitivo, per ricoprire il ruolo del titolare con il giovane Cevers alle sue spalle. Faggiano però, dopo il flop Donnarumma, non intende sbagliare nuovamente la scelta per un ruolo così delicato e così potrebbe andare sul sicuro, pescando un portiere dalla B di provata esperienza. Piace sempre Iannarilli dell’Avellino: per lui si tratterebbe di un ritorno dopo aver mosso i primi passi da professionista 15 anni fa al Salerno Calcio.

DIFENSORI In difesa dovranno essere rimpiazzati Golemic, a cui non è stato proposto il rinnovo, e Cabianca, rientrato alla Cremonese. Per il momento Cosmi punterà ancora sui vari Matino, Arena, Anastasio e Berra ma non è da escludere la partenza di uno barra due elementi per far posto a profili più funzionali. Da non sottovalutare il ritorno del giovane Vuillermoz, autore di un campionato da titolare inamovibile al Giulianova in serie D e smanioso di impressionare Cosmi in ritiro per strappare la riconferma. Per puntellare il reparto il ds Faggiano è sulle tracce di Marco Capuano, capace di fungere sia da difensore centrale sia da braccetto di sinistra e che è già stato inseguito vanamente la scorsa estate. Trattativa in corso con il Cosenza anche per un altro centrale molto esperto, il classe ‘95 Caporale, mentre il posto di Cabianca dovrebbe essere preso dallo svincolato Novella, ex Potenza e Crotone.

CENTROCAMPISTI A centrocampo gli interventi saranno pochi e mirati visto che in mezzo ci sono già Tascone, de Boer, Capomaggio, Carriero. Gyabuaa e Di Vico potrebbero partire, il primo perchè poco avvezzo agli schemi di Cosmi, il secondo per fare esperienza. Da valutare la permanenza di Capomaggio che, dopo un avvio da titolare, con Cosmi è uscito pian piano dall’undici titolare. Sul taccuino della spesa ci sono i nomi dei potentini Siatounis e Felippe e dell’ex Ternana Vallocchia. Varone andrà via. Sulle corsie esterne ci sono Longobardi, Quirini e Villa, ma Cosmi potrebbe volere elementi con caratteristiche differenti ed uno tra Longobardi, che piace al Pescara, e Quirini, potrebbe essere sacrificato. E’ probabile, inoltre, che Faggiano vada alla ricerca di un trequartista viste le partenze di Ferraris (anche se con il Pescara si sta facendo un tentativo per trattenerlo), Antonucci ed il possibile sacrificio sul mercato del richiestissimo Achik. Rizzo Pinna del Cosenza piace ma costa tanto, tra i silani c’è pure Florenzi che però ha caratteristiche più da esterno.

ATTACCANTI In attacco, salvo offerte irrinunciabili, si ripartirà da Lescano e Ferrari, mentre ci sono valutazioni in corso per Molina e Boncori. Si interverrà per ingaggiare almeno un’altra seconda punta di ruolo, un profilo che possa dare gol e qualche alternativa tattica a Cosmi. Vinciguerra del Cagliari è un nome ma occhio al colpo a sensazione: Gomez del Crotone, Parigi del Latina e Patierno dell’Avellino gli obiettivi più stuzzicanti.