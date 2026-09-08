Salernitana, la presa di posizione dei tifosi

SALERNO – Una nota chiara, netta e dura al punto giusto. La tifoseria granata prende definitivamente posizione nei confronti del proprietario della Salernitana Danilo iervolino e in un comunicato ufficiale diffuso ieri chiede ufficialmente la cessione della società granata: «Troppe chiacchiere si legge nella nota- sono state fatte, troppe ne abbiamo sentite. Non servono a nulla, smetteremo anche noi. C’è una narrazione fantasiosa per la quale Danilo Iervolino sarebbe stato offeso da Salerno e pertanto si sia progressivamente disimpegnato. A questo mondo nessuno è indispensabile, figuriamoci chi prometteva la luna e ci ha rovinati, ma giusto per chiarezza: lervolino è il presidente meno contestato della storia della Salernitana. Risultati (disastri) alla mano, il meno contestato della storia del calcio.La verità è che lui ha preso un impegno con la tifoseria e non lo ha mantenuto. Persa la serie A ha esaurito il piacere, gettando via ogni precauzione e noi appresso. Chiunque tifi Salernitana è vittima della dabbenaggine, sciatteria, superficialità, aridità e mancanza di serietà di Danilo lervolino.Salerno lo ha accolto con i dovuti onori, è lui che ha deciso di mollarci. Vuole andare, nessuno di noi gli si getterà alle caviglie. Chi ama la Salernitana non lo rimpiangera per un solo minuto. Non entriamo nel merito tecnico della squadra costruita quest anno. Non ci compete. Allenatori e calciatori lavoreranno in un ambiente sereno che nulla più di buono si aspetta da chi gestisce la nostra squadra. Si impegnino e non avranno problemi. Non si affannino i dirgenti a chiedere abboccamenti: non ci interessa sentire più nulla. L’unica notizia degna di rilievo, da qui a fine campionato, sarà la cessione della Salernitana ad altra proprietà. A prescindere dai risultati, auspichiamo i migliori possibili, non c’è null’altro che conti. Tanto ormai è chiaro: lervolino è una sciagura. Curva Sud Siberiano Centro Coordinamento Salernitana Club Salerno Club 2010 Club Mai Sola», conclude il comunicato.