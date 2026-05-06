Salernitana, la carica degli ultras

SALERNO – La tifoseria granata (nella foto di Guglielmo Gambardella) si muove per spingere la Salernitana verso il ritorno in serie B. Il Direttivo Ultras, movimento ultrà presente in curva Sud Siberiano e formato dai gruppi Ultras Movement Salerno, Paestum Granata e Costiera al Seguito, in un comunicato diffuso nella mattinata di ieri ha fatto un accorato appello a tutta la tifoseria granata in vista dell’inizio dei play off, chiedendo sostanzialmente di mettere da parte i malumori e di tornare in massa accanto alla Salernitana per spingerla a riconquistare la serie B scippatale esattamente un anno fa: “È arrivato il momento, è tempo del Fino Alla Fine… uniti per un obiettivo: andar via da questa categoria. Andiamoci a riprendere sul campo ciò che ci è stato tolto a tavolino! Perché quando Salerno si compatta e mostra il suo orgoglio, diventa una sola forza e un solo ed insuperabile scoglio. Abbiamo vissuto stagioni difficili, cadute, delusioni, umiliazioni. È tempo di rialzarsi! NOI ultras che c’eravamo e ci saremo aldilà del risultato, chiediamo il ritorno allo stadio della proprietà, della dirigenza e di tutta la gente che ha a cuore le sorti della nostra amata Salernitana. Stringiamoci attorno a questi ragazzi e al suo condottiero. Riprendiamoci il posto che Salerno ed il suo popolo merita. Siamo al rush finale, i playoff otto partite da disputare ognuna come se fosse una finale con dignità, passione, appartenenza, con il sangue agli occhi e con il coltello tra i denti, pronti a tutto come sempre! Seguiamoli in ogni dove e poi riempiamo l’Arechi facendolo diventare un fortino inespugnabile una bolgia infernale, coloriamolo di granata, dando l’ennesima dimostrazione, semmai servisse, di attaccamento a questi colori. Per chi non ha mai smesso di crederci, noi dagli spalti, loro in campo perchè è così che si fa, mani al cielo e voce alta: fino all’ultima battaglia saremo li’ a sostenere la nostra gloriosa maglia!”, ha concluso il Direttivo Ultras.

SQUADRA AL LAVORO Intanto ieri mattina la Salernitana è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo concesso da mister Serse Cosmi. Lescano e compagnihanno svolto un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto. Filippo Berra e Galo Capomaggio si sono allenati regolarmente con i compagni. A questo punto Serse Cosmi, nel momento più importante della stagione, può finalmente godere di tutti gli effettivi a sua disposizione. Gli allenamenti proseguiranno quest’oggi con una doppia seduta a partire dalle 10:00, sempre al Mary Rosy, mentre domani la Salernitana sosterrà un test amichevole contro il Faiano all’Arechi. La società granata, per l’occasione, lascerà aperte le porte dello stadio per consentire l’accesso ai tifosi, un gesto importante per far sentire il calore della torcida granata alla squadra in vista dell’inizio del cammino nei play off promozione.