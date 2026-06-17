Salernitana, iscrizione ok alla Serie C

Tutte le società aventi diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C 2026/2027 avrebbero presentato entro la scadenza fissata alle 23.59 di ieri la documentazione necessaria per l’iscrizione al torneo. La verifica passa ora alla Covisoc, chiamata entro la fine del mese a esaminare gli incartamenti e a esprimere il proprio parere sull’ammissione dei club.
La Salernitana, secondo quanto emerge, avrebbe completato da tempo tutti gli adempimenti richiesti, facendosi trovare pronta all’appuntamento con la scadenza federale.
Sul fronte delle partecipanti, l’unica novità rispetto all’organico della scorsa stagione dovrebbe essere rappresentata dal Foggia, destinato a prendere il posto lasciato vacante dalla Ternana, esclusa a seguito della revoca dell’affiliazione per il fallimento della società.