Ripascimento a Cetara, il gip convalida il decreto di sequestro - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Lanocita: Piano spiagge irricevibile
Angri, ecco la Giunta Scoppa
Notte prima degli esami. Lettera aperta agli studenti e alle studentesse
GAMBINO (ECR-FDI): «Albania, un segnale politico importante»
Provincia Cetara

Ripascimento a Cetara, il gip convalida il decreto di sequestro

  • Giugno 17, 2026
  • 0
  • 162
  • 2 Min Read
Ripascimento a Cetara, il gip convalida il decreto di sequestro

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno ha convalidato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura, confermando lo stop ai cumuli di “sabbia” e materiali provenienti da cave terrestri destinati al ripascimento dell’arenile di Largo Marina, ai piedi della Torre Vicereale di Cetara.

Le motivazioni del blocco e gli esiti degli accertamenti evidenziano diverse criticità strutturali.

Le motivazioni del GIP

Il provvedimento nasce dalle indagini della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Salerno e dai rilievi tecnici dell’ARPAC (l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale). I giudici hanno riscontrato il rischio di “danni irreversibili” per la spiaggia a causa di una totale incompatibilità del materiale versato:

  • Incompatibilità geomorfologica e cromatica: Le analisi hanno certificato una marcata differenza di colore e una non sovrapponibilità delle classi granulometriche (la dimensione dei granelli) tra la sabbia nativa del posto e il materiale di riporto arrivato dalle cave.

  • Compattazione e “cementificazione”: Le verifiche hanno svelato che il materiale versato stava subendo preoccupanti fenomeni di compattazione e indurimento anomalo, alterando la natura stessa della spiaggia e rischiando di trasformarla in un consolidamento innaturale.

  • Il rischio per la stagione: Portare a termine il lavoro con quelle modalità avrebbe compromesso definitivamente il litorale. Di conseguenza, l’Autorità Marittima ha evidenziato il venir meno dei presupposti legati alle vecchie autorizzazioni, imponendo di avviare l’iter daccapo.

Le altre criticità nel mirino: Oltre ai materiali, la Procura e gli investigatori stanno valutando il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e la sicurezza legata alle barriere soffolte (le scogliere sottomarine) rimaste incomplete a pelo d’acqua, considerate un potenziale pericolo per i bagnanti e la navigazione costiera.

La situazione ha inevitabilmente congelato il cantiere a ridosso dell’estate, creando forte preoccupazione tra i cittadini e gli operatori balneari del borgo costiero.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013