Ripascimento a Cetara, il gip convalida il decreto di sequestro

Incompatibilità geomorfologica e cromatica: Le analisi hanno certificato una marcata differenza di colore e una non sovrapponibilità delle classi granulometriche (la dimensione dei granelli) tra la sabbia nativa del posto e il materiale di riporto arrivato dalle cave.

Compattazione e “cementificazione”: Le verifiche hanno svelato che il materiale versato stava subendo preoccupanti fenomeni di compattazione e indurimento anomalo, alterando la natura stessa della spiaggia e rischiando di trasformarla in un consolidamento innaturale.