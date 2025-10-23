Salernitana, Inglese ci prova

di Marco De Martino

SALERNO – Inglese ci prova, Cabianca spera, Raffaele studia. La Salernitana, in vista del derby contro la Casertana, deve innanzitutto far fronte al problema rappresentato dalle condizioni fisiche del proprio capitano ed uomo di punta. Il colpo subito a Catania non ha provocato guai seri al centravanti, ma la sua presenza in campo contro i falchetti, almeno da titolare, è in forte dubbio. Ieri Roberto Inglese, unitamente a Frascatore e Cabianca, che sta facendo enormi progressi e che potrebbe presto tornare disponibile, ha svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo. In pratica l’attaccante non sta forzando per verificare la reazione dell’articolazione colpita duramente al Massimino. Se nelle prossime ore dovessero arrivare segnali confortanti, Inglese potrebbe essere protagonista di un recupero lampo, un po’ come accaduto a Cicerelli domenica scorsa, per la gioia del Catania. In caso contrario il capitano potrebbe partire dalla panchina o, nel peggiore degli scenari, restarsene in tribuna provando ed essere abile ed arruolabile a Latina. In ogni caso mister Raffaele sta studiando già le possibili soluzioni tattiche da proporre contro la Casertana. Certi di una maglia, in attacco, sono Ferrari e Ferraris. La bagarre è a centrocampo, dove a giocarsi un posto saranno almeno in tre. Se Raffaele dovesse optare per un ritorno all’antico, in mediana sarà impiegato Knezovic o, in alternativa Varone. Se invece passasse la linea del tridente, uno tra Achik o Liguori prenderà il posto che potrebbe essere lasciato vacante da Inglese. C’è però anche la soluzione Quirini mezzala, già sperimentata ad esempio contro l’Atalanta U23. In difesa tutto ruota attorno ai possibili recuperi di Frascatore e soprattutto Cabianca. Ieri intanto il gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra e poi tattico in campo. Oggi si replica sempre di mattina alle ore 10.30.