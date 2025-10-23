Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio - Le Cronache
Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio

  • Ottobre 23, 2025
(Adnkronos) –
Padre, madre e una figlia di 27 anni sono stati trovati morti ieri intorno alle 23 dai Vigili del fuoco, nella loro abitazione in via Cesare Battisti, a Canaro (Rovigo). L'intervento è scattato dopo la segnalazione: nessuno aveva più notizie di loro da qualche giorno.  Gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

