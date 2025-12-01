Salernitana, ingaggiato il terzino Longobardi - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Chiude i battenti il “Non ti pago”
Salernitana, ingaggiato il terzino Longobardi
Salernitama. Raffaele, scusa ai tifosi
Il Benevento ne fa 5 alla Salernitana
Salernitana

Salernitana, ingaggiato il terzino Longobardi

  • Dicembre 1, 2025
  • 0
  • 314
  • 1 Min Read
Salernitana, ingaggiato il terzino Longobardi

Salernitana, ingaggiato il terzino Longobardi. Il giocatore ha già firmato e da subito si allenerà con i granata. Lo ha annuncito il ds fagiano nel dopo partita di Benevento

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012