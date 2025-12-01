Salernitama. Raffaele, scusa ai tifosi - Le Cronache Salernitana
  Dicembre 1, 2025
Al termine del derby perso nettamente contro il Benevento, l’allenatore della Salernitana, Raffaele, ha commentato ai microfoni di RaiSport il pesante passivo maturato al “Vigorito”. Prima dell’intervista, il tecnico si era recato sotto il settore ospiti per incontrare i circa 1.500 tifosi granata arrivati da Salerno.

Bisogna soltanto chiedere scusa – ha dichiarato –. Abbiamo disputato 35 minuti ottimi, poi siamo usciti dalla partita commettendo ingenuità pesanti che abbiamo pagato. Potevamo chiudere il primo tempo anche sul 3-1, ma nella ripresa siamo rientrati con la testa bassa invece di reagire, e siamo stati puniti”.

Raffaele ha riconosciuto la legittimità delle critiche del pubblico: “È giusto che la tifoseria pretenda un atteggiamento diverso, soprattutto dopo quanto visto nel secondo tempo. Ci metto la faccia io e chiedo scusa a loro ed alla città per una prestazione che non rispecchia ciò che vogliamo”.

Il tecnico ha poi invitato squadra e ambiente a trasformare la delusione in motivazione: “Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta e convertirla in rabbia agonistica se vogliamo davvero competere per certi obiettivi. Il calcio, per fortuna, ci dà sempre una pronta occasione per riscattarci”.

