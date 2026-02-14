Salernitana, il veleno nella coda. Cavese agguanta il pari

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek (40′ st Maiolo), Loreto; Ubaldi, Munari (34′ st Yabre), Visconti, Macchi (34′ st Diarrassouba); Fella (17′ st Minaj), Orlando; Ubaldi (17′ st Gudjohnsen). In panchina: Sposito, Awua, Nunziata, Imparato, Bolcano. Allenatore: Prosperi.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra (24′ st Matino), Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Villa; Achik (36′ st Tascone); Molina, Lescano (36′ st Ferrari). In panchina: Brancolini, Golemic, Ferraris, Quirini, Anastasio, Cabianca, Di Vico. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Fabrizio Ramondino. Assistenti: Pilleri e Chillemi. Quarto uomo: Angelillo. Fvs: Marchese.

NOTE. Al 46′ st espulso Raffaele (S) per proteste. Ammoniti: Berra (S), Ubaldi (C). Recupero: 4′ pt. 6 st

RETI: 34′ pt Lescano (S), 45′ st Minaj (C)

Bella cornice di pubblico al Simonetta Lamberti per il derby. Cielo plumbeo ma ad inizio gara non piove anche se il vento non manca. Partenza vivace, gara maschia nelle prime battute. Cavese pungente prima con Orlando in rovesciata e poi con una mischia in area granata. Al quarto d’ora occasione Salernitana con rilancio di Donnarumma per Lescano e assist per Molina fermato sul più bello da Boffelli. Ritmo alto con le due squadre a viso aperto. Pericolosa la Cavese sotto la mezz’ora, mischia in area granata con Donnarumma che si salva come può. I metelliani protestano per un contatto in area. Calcio d’angolo della Salernitana, palla ad Achik cross dentro, rinvio di Luciani sbagliato e tap-in di Lescano per lo 0-1. Proprio il bomber granata dopo un minuto ha un contatto a metà campo con Cionek, la panchina granata chiama la card per una gomitata. Non c’è nulla per l’arbitro. Nel finale punizione di Achik, vola Boffelli in corner. Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

Squadre in campo con gli stessi schieramenti. Parte aggressiva la Cavese conquistando una serie di corner. Tiro di Ubaldi, Donnarumma alza in corner, ma la squadra di casa chiama la card per un contatto in area granata. Anche stavolta non c’è nulla per l’arbitro. Villa chiude una situazione pericolosa in area salernitana. Prosperi inserisce Gudjohnsen e Minaj per Fella e Ubaldi. Ci prova Munari, telefonato per Donnarumma. Occasione per il raddoppio granata, cross da angolo tagliato e Berra non trova l’impatto da due passi a porta vuota. Entra Matino per Berra nei granata. Punizione dal limite per la Cavese, palla sulla barriera, sullo sviluppo dell’azione i metelliani protestano per un fallo di mano di De Boer in area. Nuovo richiamo del Fvs e anche stavolta nulla di fatto. Nella Cavese Yabre e Diarrassouba al posto di Munari e Macchi . Nella Salernitana Ferrari e Tascone per Achik e Lescano. Salernitana pericolosa con Molina. Prosperi gioca la carta Maiolo per Cionek. All’ 89’ cross blufoncè dopo un contatto su Molina e di testa la Cavese trova il pari con Minaj. Proteste e subito revisione al Fvs. Giallo per Donnarumma e rosso per Raffaele. Gol convalidato, esplode il Simonetta Lamberti. Sei di recupero.