Via Laspro, emergenza rientrata

Minuti di preoccupazione per i residenti di via Laspro che hanno seriamente temuto di restare isolati.

Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme su un potenziale pericolo nell’unico tratto attualmente aperto.

Secondo quanto riferito dal comandante della Municipale, infatti, il problema era riconducibile ad un chiusino di Sistemi Salerno, riparato prontamente.

Sul posto, nell’immediato, gli agenti della polizia municipale che hanno gestito il traffico. In costante contatto con i caschi bianchi, il comandante Rosario Battipaglia, a lavoro per risolvere le problematiche che stanno interessando la zona della litoranea, a confine tra Salerno e Pontecagnano, dopo la mareggiata di ieri.