Longobardi: Brutto pareggiarla così

Longobardi analizza il pari nel derby di Cava :: “C’è tanta amarezza, pareggiare così negli ultimi minuti è brutto, ha detto l’ex Rimini. Non deve essere vista come una caduta ma dovrà servire da slancio. Non ho visto l’azione del pari, la rivedrò, spero non sia stato fatto un torto. Il rigore per fallo di mano per loro assolutamente non c’era, giusta lì la decisione. Dovevamo sistemare alcune cose nel finale. Non ci dobbiamo abbattere. Continuiamo per la nostra strada tutti insieme per dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”