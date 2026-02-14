Longobardi: Brutto pareggiarla così - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Comunali a Salerno? Schlein: “Per noi se ne sta occupando il Pd regionale”
Longobardi: Brutto pareggiarla così
Salernitana, il veleno nella coda. Cavese agguanta il pari
Via Laspro, emergenza rientrata
Salernitana

Longobardi: Brutto pareggiarla così

  • Febbraio 14, 2026
  • 0
  • 167
  • 1 Min Read
Longobardi: Brutto pareggiarla così

Longobardi analizza il pari nel derby di Cava :: “C’è tanta amarezza, pareggiare così negli ultimi minuti è brutto, ha detto l’ex Rimini. Non deve essere vista come una caduta ma dovrà servire da slancio. Non ho visto l’azione del pari, la rivedrò, spero non sia stato fatto un torto. Il rigore per fallo di mano per loro assolutamente non c’era, giusta lì la decisione. Dovevamo sistemare alcune cose nel finale. Non ci dobbiamo abbattere. Continuiamo per la nostra strada tutti insieme per dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012